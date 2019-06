Verdens største Nutellafabrik er strejkeramt

Lastbilerne er i en uge kørt forgæves til en chokoladefabrik i Villers-Ecalles i det nordlige Frankrig.



Fabrikken, ejet af det italienske selskab Ferrero, producerer forskellige chokoladeprodukter som blandt andet chokoladebaren Kinder Bueno.



Og så er der en stor produktion af det populære chokoladepålæg Nutella.



Men ingen produkter forlader i øjeblikket Villers-Ecalles-fabrikken.



160 ansatte har siden den 27. maj strejket, og de blokerer fabrikken, skriver franske medier.



- Ingen lastbil er kørt ind eller ud siden denne dag, siger Fabrice Canchel fra fagforbundet Force Ouvriere (FO) til nyhedsbureauet AFP.



Det betyder, at Nutella-elskere snart kan få svært ved at få fat i den populære chokolade.



For den franske fabrik fremstiller normalt 600.000 bøtter Nutella hver dag. Det svarer til 25 procent af den globale produktion.



Ifølge Canchel er fabrikken ved at løbe tør for ingredienser til chokoladen.



De strejkende kræver en lønstigning på 4,5 procent og en bonus på 900 euro.



Ledelsen har tilbudt dem 1,7 procent mere i løn og en bonus, der stiger fra 0 til 400 euro, siger forbundet ifølge nyhedsbureauet dpa.



Ferrero siger, at de strejkende er en minoritet, da den samlede arbejdsstyrke på fabrikken 400.



- Ledelsens prioritet er at beskytte den del af arbejdsstyrken, som ikke strejker, og som udgør flertallet, og som ønsker at fortsætte arbejdet under gode forhold, siger Ferrero i en erklæring.



Foreløbig ser tingene ud til at være kørt fast. Nyhedsbureauet AP skriver, at der ikke er aftalt nye forhandlinger før den 13. juni.



Nutella-produktionen har tidligere haft problemer, blandt andet på grund af for få hasselnødder efter en fejlslagen høst i Tyrkiet.



I Frankrig er Nutella så populær, at der i fjor udbrød nævekampe i et supermarked, hvor Nutella var på kanonudsalg.



Ferrero er et familieforetagende, der omgives af diskretion. Det blev dannet tilbage i 1946 og er nu verdens tredjestørste virksomhed inden for chokolade.



Over hele verden har Ferrero omkring 30.000 mennesker ansat.



