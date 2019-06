Analytiker: Priserne på erhvervslokaler i København har opført sig lidt atypisk

HVEM:

Nicholas McFall, analytiker hos Ejendomstorvet.dk



HVAD:

Har undersøgt prisudviklingen på leje af erhvervslokaler i København over en fireårig periode



HVORFOR:

Resultatet viser sig at være anderledes end ventet







Hvordan ser priserne ud i dag, sammenlignet med situationen for fire år siden?



"De er steget i samtlige bydele – mest i København K, hvor lejeprisen er 83 pct. højere end for fire år siden."



Hvad er så det overraskende?



"Jeg ved ikke, om det er overraskende – men det er måske lidt ekstraordinært, at der, hvor udbuddet stiger meget – det er også dér, vi ser de største prisstigninger. Det går jo lidt imod de normale regler for udbud og efterspørgsel."



Hvad er forklaringen på det?



"Man kan sige, at priserne stiger alle steder i København. Men når man oplever prisstigninger i områder med et større udbud, så skyldes det, at det større udbud består af nybyggede erhvervsejendomme. Og de har jo typisk en højere pris end en ældre ejendom."



Hvordan ser det ud med forskellene mellem bydelene?



"Det er nok blevet lidt mere attraktivt at være i den sydlige del af København og i København K. Det er mere tilgængeligt, og der er plads til at opføre nye erhvervsejendomme. Der er også gået lidt mode i nogle områder som f.eks. København V."



Hvordan har prisudviklingen så været i de forskellige bydele?



"Som sagt er den størst i København K, der har fået 10 pct. flere erhvervslokaler i udbud. København Ø har den laveste prisstigning på 27 pct. over de seneste fire år, selv om der er 22 pct. færre lokaler i udbud."



Og de øvrige områder?



Overordnet har de nord- og østlige bydele – altså N, Ø og NV – i gennemsnit oplevet et fald i udbudte lokaler på 26,5 pct. Og gennemsnitligt er priserne her steget 35 pct. I områderne K, S, V og SV er lejeprisen steget med minimum 52 pct. – samtidig med, at de alle har fået flere lokaler i udbud."