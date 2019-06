Det sker i dag: Nye tal fra boligmarkedet

Nye tal for boligmarkedet

Tirsdag morgen kommer der nye tal over udbuddet af boliger pr. 1. juni fra Boligsiden. Tallene viser udviklingen i antallet af boliger til salg i alle landets regioner for villaer/rækkehuse, lejligheder og fritidshuse. For København er det interessant at se, hvorvidt det faldende boligudbud er stigende eller aftagende.



Tal fra eurozonen

Til formiddag kommer der tal fra eurozonen om arbejdsløsheden for maj samt forbrugerprisestimat for samme måned.



Valutareserver i maj

I eftermiddag kommer der tal fra Nationalbanken på, hvad valutareserven var i maj. Det bliver også meldt ud, hvorvidt der har været behov for at foretage støtteopkøb af kronen i maj.



Fabriksordrer USA

Kl. 16 kommer der tal for fabriksordrer fra USA for april måned. Tallene kan give en indikation på, hvorvidt den spirende handelskrig mellem USA og Kina har påvirket ordretilgangen.



Finger E indvies

Den nye udvidelse af Københavns Lufthavn, Finger E, indvies tirsdag med deltagelse af kronprins Frederik. Den nye tilbygning er på 36.000 kvm.



chrk