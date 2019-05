Irans beholdning af beriget uran og andre atommaterialer er øget, men stadig inden for atomaftalens grænser.

Iran overholder fortsat betingelserne i atomaftalen fra 2015. Det konkluderer Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA) i en kvartalsrapport fredag.



Iranerne har øget mængden af beriget uran, men holder sig stadig inden for den mængde, der er tilladt.



Iran har 174,1 kilo beriget uran, hvilket er en stigning i forhold til de 163,8 kilo, IAEA's inspektører talte op i februar.



Beholdningen af tungt vand udgør 125,2 ton, hvilket er 0,4 ton mere end for et kvartal siden.



Tungt vand bruges blandt andet til at køle de reaktorer ned, der kan producere plutonium.



Det var USA, Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Rusland, Kina og EU, der indgik atomaftalen med Iran i 2015. Aftalen skal sikre, at Iran ikke udvikler atomvåben.



Tidligere på måneden erklærede Irans præsident, Hassan Rouhani, at Iran dropper dele af aftalen.



Det skete på årsdagen for, at USA's præsident, Donald Trump, havde trukket USA ud af aftalen – og oven på et år, hvor Iran har mærket et stigende økonomisk og militært pres fra USA.



På det tidspunkt sagde Irans præsident, Hassan Rouhani, at iranerne om 60 dage vil genstarte byggeriet af en tungtvandsreaktor i Arak og begynde at berige uran i højere grad. Det vil ske, medmindre de øvrige lande i aftalen finder en måde at beskytte Iran mod effekten af de amerikanske sanktioner.



Trumps begrundelse for at trække sig fra aftalen var, at det ifølge ham er "den værste aftale nogensinde". Han stoler ikke på, at iranerne overholder aftalen.



