Det sker i dag: Nationalregnskab fra Danmarks Statistik

Nationalregnskab fra DST



Onsdag morgen kommer Danmarks Statistik med nationalregnskab for Danmark for årets første kvartal. Foreløbigt peger tal fra Danmarks Statistik på en lille stigning i bnp i forhold til fjerde kvartal 2018. Stigningen, der er sæsonkorrigeret peger på et løft på 0,3 pct., hvor det særligt er serviceindustrien, der bidrager positivt. Den lille stigning i bnp indikerer ifølge Danmarks Statistik, at det økonomiske opsving fortsat har fat i Danmark - omend i lidt mindre grad end tidligere.



Konjunktur tal for maj



Onsdagen står i høj grad i statistikkens tegn. Udover Nationalregnskabet kommer Danmarks Statistik også med konjunkturmålinger for maj, der giver et praj om status for dansk erhvervsliv i maj. Dertil kommer der onsdag også arbejdsløshedstal for april.



U.I.E med kvartalsregnskab



Bølgen af regnskaber fra de største danske virksomheder er overstået for denne gang. Onsdag kommer U.I.E., et dansk holdingselskab, der primært gør sig i produktion og forarbejdning af råvarer, dog med regnskab for første kvartal.



Recap med regnskab



Investeringsselskabet Recap, der investerer i grøn teknologi, kommer med regnskab for tredje kvartal.



