En undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) viser, at 86 procent af de studerende, der begyndte på en videregående uddannelse i 2018, havde holdt et eller flere sabbatår.



Dermed er der sket et fald i andelen af studerende, der går direkte fra gymnasiet til en videregående uddannelse. Fra 17 procent hos årgang 2016 til 14 procent hos årgang 2018.



Undersøgelsen underbygger eksisterende viden om, at sabbatår kan mindske risikoen for, at studerende dropper ud.



Studerende, der har taget sabbatår, har en frafaldsrisiko på 25 procent i løbet af de første to år, mens den for studerende, der ikke har holdt sabbatår, er på 30 procent.



/ritzau/