Israel angreb mandag en syrisk antiluftskytsstilling, efter at den havde skudt efter israelsk fly, oplyser Israels militær.



- Tidligere i dag beskød syriske antiluftskytsstillinger et IDF-kampfly, som var på en rutineflyvning i det nordlige Israel, siger det israelske forsvar i en erklæring.



- Projektilet ramte ikke, og flyet fortsatte sin flyvning, inden luftvåbnet angreb den stilling, som udførte angrebet, hedder det,



Den israelske erklæring blev udsendt, efter at Syriens statslige nyhedsbureau, Sana, havde skrevet, at israelerne havde angrebet en militær stilling i den syriske Quneitra-provins, hvor en soldat blev dræbt og en anden blev såret.



Siden krigen i Syrien brød ud for otte år siden, har Israel udført militærangreb i Syrien med jævne mellemrum. Blandt andet i forbindelse med våbenoverførsler og indsættelse af iranske styrker og de libanesiske allierede, Hizbollah, som støtter Syriens præsident, Bashar al-Assad.



Spændingerne mellem Israel og Syrien taget til, efter at USA's præsident, Donald Trump, har anerkendt Israels suverænitet over Golanhøjderne.



Israel erobrede området fra Syrien under Seksdageskrigen i 1967 og erklærede det som en del af Israel i 1981.



Internationalt har Israels annektering af det strategisk vigtige højdedrag aldrig været anerkendt.



/ritzau/Reuters