Britta Nielsen er tiltalt for groft bedrageri og svindel for 117 millioner

Britta Nielsen, der tidligere var ansat i Socialstyrelsen, er blevet tiltalt for at have svindlet for næsten 117 millioner kroner over 25 år. Det oplyser anklagemyndigheden i en pressemeddelelse fredag.



Ifølge anklageskriftet overførte den 64-årige kvinde offentlige tilskudsmidler til sig selv over 300 gange. Det skete i perioden fra 1993 til 2018.



Hun er ud over groft bedrageri også tiltalt for embedsmisbrug og dokumentfalsk.



Britta Nielsen blev anholdt i Sydafrika sidste år. Hun har siden november siddet varetægtsfængslet.



Det er Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (Søik) - også kendt som Bagmandspolitiet - der har rejst tiltalen. Her oplyser man, at der vil blive nedlagt påstand om konfiskation på mere end 113 millioner kroner.



Det er dog usikkert, om alle pengene nogensinde vil kunne blive skabet sammen, siger statsadvokat Morten Niels Jakobsen, der er chef for Søik.



- Vi leder meget bredt efter pengene og værdier, herunder indestående på konti, biler og fast ejendom i både Danmark og udlandet, og vi har fundet en del, som, vi mener, er omfattet af konfiskationskravet.



- Om samfundet nogensinde får alle pengene tilbage, kan jeg desværre ikke love, men vi gør alt, hvad der står i vores magt for, at så mange penge som overhovedet muligt kommer retur til statskassen, siger han.



Det er endnu ikke besluttet, hvornår sagen kommer for retten.



Også Britta Nielsens søn sidder varetægtsfængslet i sagen. Der er dog endnu ikke taget stilling til, om han eller andre også vil blive tiltalt.



/ritzau/