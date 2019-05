Amerikanske PMI-tal skuffede voldsomt i maj

De amerikanske indkøbschefer havde i maj et mere pessimistisk syn på aktiviteten i den amerikanske økonomi, end tilfældet var i måneden før.



Det viser en foreløbig opgørelse af PMI torsdag.



Indekset landede i maj på 50,9 mod 53,0 i måneden før.



Både indekset for industri- og servicesektoren overraskede negativt.



For servicesektoren blev PMI således opgjort til 50,9 i maj mod økonomernes forventning om 53,5 ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News. I måneden før var tallet 53,0.



For industrisektoren landede PMI på 50,6 mod ventet 52,6 og 52,6 i måneden før.



/ritzau/FINANS