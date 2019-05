Huspriser i 22 kommuner har overhalet tiden før finanskrisen

Relateret indhold Artikler

For husejere i og omkring København har tiden efter finanskrisen langt fra set ud som i en række mindre kommuner andre steder på Sjælland.



Det viser en opgørelse fra Boligsiden over udviklingen i huspriser siden finanskrisen.



Boligsiden har taget udgangspunkt i, da priserne var højest før 2012 og sammenlignet dem med i dag. I 22 kommuner er kvadratmeterprisen højere, end den var på noget tidspunkt før 2012.



Modsat er priserne i 71 kommuner stadig lavere end højdepunktet før 2012.



Næsten halvdelen af de 22 kommuner, hvor priserne er højere i dag end før krisen, er kommuner i og omkring hovedstaden.



Derudover er de største byer såsom Aarhus, Odense, Aalborg og Esbjerg også iblandt.



Modsat er det særligt sjællandske kommuner med lidt større afstand til hovedstaden, hvor huspriserne stadig halter langt efter priserne før krisen.



Hvor prisen for en kvadratmeter i København i gennemsnit er 8349 kroner højere, end da prisen var højest i 2006, er den i Gribskov 4937 kroner lavere end toppen i 2007.



Boligøkonom på Boligsiden Kasper Fredløv Sonberg forklarer, at prisudviklingen også kan fortælle en historie om den flytning mod København, der har præget de seneste år.



"Det fortæller helt sikkert noget om efterspørgslen efter boliger, og hvor den har været højest de seneste år," siger han.



"De store kommuner for eksempel København og kommuner i omegnen af København har vi set priserne stige meget de seneste år. Både på huse men også på lejlighederne."



"Især lejlighedspriserne i København har vi set have en effekt på kommunerne omkring København."



Han ser dog som udgangspunkt med milde øjne på, at priserne mange steder fortsat ligger lavere, end de gjorde før krisen.



"Set fra en økonoms perspektiv tror jeg egentlig, at det er meget sundt, at huspriserne har udviklet sig, som de har, de seneste år," siger Kasper Fredløv Sonberg.



/ritzau/