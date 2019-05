Det sker i dag: Sidste chance for at brevstemme til EU-parlamentsvalget

Sidste dag for brevstemmere



Torsdag er sidste dag, hvor det er muligt at brevstemme til europaparlamentsvalget, som finder sted i Danmark søndag den 26. maj.





To lande stemmer til EU-valg



Torsdag stemmer de første to lande til europaparlamentsvalget. Det drejer sig om Holland og Storbritannien.



Da europaparlamentsvalget finder sted fra 23. maj til 26. maj, bliver valgresultatet først offentliggjort søndag, når alle landene har været ved stemmeurnerne.



Medlemslandene har selv haft mulighed for at vælge, hvilken dag de ønsker at afholde valget.





Andelskassen med regnskab



Danske Andelskassers Bank (DAB) præsenterer torsdag regnskab for årets tre første måneder.



I marts forsøgte den nordjyske bank Spar Nord med adm. direktør Lasse Nyby i spidsen at overtage Danske Andelskassers Bank, men købstilbuddet endte med at blive afvist.





Kvartalsregnskab fra STG



Det danske aktieselskab Scandinavian Tobacco Group (STG) kommer torsdag med regnskabstal for første kvartal 2019.



Scandinavian Tobacco Group realiserede i 2018 sine finansielle mål og venter i år en vækst i indtjeningen på over 5 pct.