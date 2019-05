Relateret indhold Aktieordbog

Regnskab fra Simcorp



Det danske it-selskab Simcorp kommer onsdag morgen med regnskab for første kvartal. Til trods for en god start på året, der har set aktiekursen vokse med over 39 pct., har virksomheden de seneste par dage oplevet en række fald. Ifølge adm. direktør Klaus Holse skyldes det, at Simcorp for tiden sælger mindre end forventet.



Bavarians kvartalsregnskab



Medicinalvirksomheden Bavarian, der blandt andet laver vaccine mod kopper, kommer onsdag formiddag med regnskab for første kvartal. Bavarian har de sidste par år måtte se både omsætning og aktiekurser styrtdykke, og virksomheden kom ud af 2018 med en omsætning, der er halveret i forhold til 2017. På bundlinjen indkasserede Bavarian et underskud på 361,9 mio. kr. Topchef Paul Chaplin har dog varslet en fremgang i omsætningen for 2019 og åbnet for en mulig opjustering.



Lokalbank med regnskab



Den nordjyske lokalbank, Salling Bank, kommer med regnskab for første kvartal.



Flere EP-arrangementer



Der er flere arrangementer i forbindelse med valget til europarlamentsvalget. Der afholdes bl.a. EU-klimadebat i København, og DR byder på tv-debat med spidskandidaterne kl. 18.30.