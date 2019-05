Mandag ved middagstid lagde komiker og skuespiller Frank Hvam en video op på sin Facebook-side, hvori han med en blanding af humor og alvor opfordrer vælgerne til at stemme til europaparlamentsvalget 26. maj.



Og det lykkes han rigtig godt med. Det vurderer kommunikationsrådgiver Kresten Schultz-Jørgensen.



- Jeg synes, den er fremragende. Kommunikation skal måles på, hvad målsætningen er med den, og hvis målet her er at få folk til at stemme til europaparlamentsvalget, så er den fremragende.



- Det er noget af det bedste EU-propaganda, jeg har set og oplevet i mine 25-30 år i den her branche, siger han.



Videoen er tirsdag aften blevet set af omtrent en million Facebook-brugere. Det er så vidt vides på komikerens eget initiativ og uden sponsorer, at videoen er blevet lavet.



Frank Hvam gør i videoen op med tidligere tiders kommunikation om EU.



For ifølge Schultz-Jørgensen er EU altid blevet kommunikeret som en "kedsommelig pligt for borgerne". Men det er ikke tilfældet i komikerens video.



- For det første siger han, at det er vigtigere end folketingsvalget. Det er uhørt provokerende. Og så gør han for første gang i sin karriere - jeg har i hvert fald ikke set det før - op med sin evige ironi.



- Han kigger direkte i kameraet og siger - uden at blinke og uden at ironisere - at hvis du nogensinde har været bekymret for klimaet, så er det nu. Få fingeren ud og stem, siger Kresten Schultz-Jørgensen.



Han mener, at videoen er "en gave" til europaparlamentsvalget, da den kan få flere folk til stemmeurnerne.



- Det er et værktøj, der altid har virket, når folk, der nyder respekt, går forrest og opfordrer os til noget. Det gør Frank Hvam her, og han gør det på en måde, der er dramatisk.



- Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det her kan flytte rigtig mange mennesker op fra sofaen og hen i stemmelokalerne, siger Kresten Schultz-Jørgensen.



