Det sker i dag: Kvartalsregnskab fra Københavns Lufthavn

Lufthavns regnskab



Tirsdag morgen kommer Københavns Lufthavn med regnskab for årets første kvartal. Årsregnskabet for sidste år viste en pæn fremgang i forhold til 2017, hvilket primært skyldes flere passagerer gennem lufthavnen. Meget af de forgangne års overskud er blevet investeret bl.a. i en ny terminal.



Regnskab fra Brøndby IF



Selskabet bag Superliga-holdet Brøndby kommer med regnskab for første kvartal. I marts kunne klubben præsentere et årsregnskab for 2018, der viste et overskud på ti mio. kr. Det første overskud i over ti år. Som oftest med fodboldklubber afhænger de finansielle resultater af resultaterne på banen, og med en godkendt Superligasæson og en tur i pokalfinalen, kan investorer håbe at trenden fortsætter.



Status på verdensøkonomien



OECD kommer tirsdag formiddag med deres halvårlige rapport, der gør status på verdensøkonomien. Rapporten kommer efter et halvår, der har set store udsving på aktiemarkederne og fortsatte trusler om handelskrig mellem verdens to supermagter USA og Kina. Rapporten ser frem mod trends og udviklinger de næste to år.



Tal fra landbrugets økonomi



Tirsdag morgen kommer der tal på landmændenes økonomi i 2018.