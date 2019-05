Østrigs kansler, Sebastian Kurz, vil fyre landets indenrigsminister, Herbert Kickl, der kommer fra det højrenationale Frihedspartiet Det meddeler Kurz mandag som følge af en opsigtsvækkende sag, der har rystet den østrigske regering. Sagen har allerede ført til, at landets vicekansler, Heinz-Christian Strache, er gået af. Årsagen er en video, de blev offentliggjort fredag aften. Videoen viser, hvordan Strache under et hemmeligt møde på Ibiza med en påstået rig, russisk arving kom med diverse mere eller mindre lyssky tilbud. /ritzau/Reuters

Et stort sats. En kæmpe risiko. En helt ekstraordinær stor chance. Bjarne Corydon og Helle Ib er enige. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har kastet sig ud i et gevaldigt politisk sats, efter han i en ny samtalebog åbner for, at Venstre og Socialdemokratiet danner regering sammen efter valget. Få hele analysen her: