Sanjay Shah skyder tilbage mod Skattestyrelsen i udbyttesag

Over 200 sider forsøger den hovedmistænkte i sagen om udbyttesvindel for milliarder Sanjay Shah at skyde Skattestyrelsens påstande ned en for en

Den hovedmistænkte i sagen om svindel med udbytteskat for 12,7 milliarder går igen til angreb på de danske skattemyndigheder. I et nyt svarskrift på over 200 sider til en britisk domstol skriver Sanjay Shahs advokater, at de massive danske krav i...

Et stort sats. En kæmpe risiko. En helt ekstraordinær stor chance. Bjarne Corydon og Helle Ib er enige. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har kastet sig ud i et gevaldigt politisk sats, efter han i en ny samtalebog åbner for, at Venstre og Socialdemokratiet danner regering sammen efter valget. Få hele analysen her: