Kenyaner sætter maratonrekord i København

Kenyaneren Jackson Kibet Limo løb søndag formiddag det hurtigste maraton nogensinde på dansk jord.



Ved Copenhagen Marathon blev han noteret for tiden 2 timer, 9 minutter og 54 sekunder.



Det er næsten et minut hurtigere end den tidligere rekord på dansk jord, som landsmanden Raymond Kiplagat Kandie satte tilbage i 2010 i Odense.



Jackson Kibet Limo havde dog problemer undervejs. Ifølge arrangøren døjede kenyaneren med krampe efter 29 kilometer, men otte kilometer senere var han atter i front af maratonløbet, der er 42.195 meter langt.



De følgende to placeringer blev besat af etiopiere. Victor Kiplimo blev nummer to, da han var 70 sekunder langsommere end vindertiden, mens Gebre Roba Yadete var yderligere 54 sekunder efter.



Den bedste dansker i mændenes løb blev Simon Holbek Køningsfeldt. Han brugte 2 timer, 21 minutter og 49 sekunder, hvilket gjorde ham til den syvendehurtigste i de københavnske gader.



Også i kvindernes løb blev der sat rekord på dansk jord.



Fire etiopiere sluttede i front, og Etalemahu Zeleke Habtewold var den hurtigste, da hun brugte 2 timer, 29 minutter og 29 sekunder. Det er første gang nogensinde, at en kvinde bruger under to og en halv time på et maraton i Danmark.



Næsten et minut efter kom Dinknesh Mekasah i mål.



Sandra Hartvich Lortenzen blev bedste dansker. Hun sluttede på ottendepladsen efter at have brugt 2 timer, 46 minutter og 1 sekund.



/ritzau/