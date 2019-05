Chipproducent overrasker positivt - aktien stiger i eftermarkedet

Der er torsdag aften godt nyt fra den ellers hårdt prøvede chipsektor, da Nvidia med sit regnskab har overrasket positivt i første kvartal. Prognosen for afsætningen i andet kvartal er også en spids over det ventede.



Det er blandt andet en bedring i gaming-segmentet, som ligger bag den positive udvikling.



Aktien stiger med op mod 5,9 pct.



Nvidia fik i sit første kvartal en omsætning på 2,22 mia. dollar mod ventede 2,19 mia. dollar, mens det justerede overskud landede på 88 cent per aktie mod konsensus på 81 cent, ifølge Bloomberg News.



Omsætningen i perioden var dog et fald på årsbasis fra 3,21 mia. dollar i første kvartal 2018, da Nvidia især nød godt af efterspørgsel på chips til servere, som producerer kryptovaluta. Efter kollapset i bitcoins værdi reduceredes den efterspørgsel dog kraftigt. I forhold til fjerde kvartal 2018 var der derimod tale om en lille fremgang fra 2,21 mia. dollar i salget.



For indtjeningens vedkommende var der også tale om et drop på årsbasis fra 2,05 dollar per aktie, mens den sekventielle kvartalsmæssige udvikling var en bedring fra 80 cent per aktie.



- Nvidia er tilbage på en opadgående kurve, udtaler topchef Jensen Huang i regnskabet og fremhæver blandt andet ordreafsendelser til gaming.



Samtidig spår chipproducenten en omsætning i det igangværende andet kvartal på 2,55 mia. dollar med et udsvingsinterval på 2 pct. i begge retninger. Det kan oversættes til en omsætning i intervallet 2,50 til 2,60 mia. dollar, mens Wall Streets bud ligger på 2,53 mia. dollar.



/ritzau/FINANS