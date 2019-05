Det sker i dag: Jarlov og Engelbrecht mødes til finans-snak

Valgdebat om finans



Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening sætter mandag eftermiddag Rasmus Jarlov (K) og Benny Engelbrecht (S) i stævne for at diskutere vigtige temaer på det finansielle område. De to politikere skal bl.a. diskutere nedslidning kontra holdbarhed, fremtidens finansielle arbejdsmarked og det politiske klima efter hvidvasksagerne.



Ryanair med regnskab



Lavprisflyselskabet Ryanair, der har hovedkontor i Irland, kommer mandag med regnskab.



EU-kandidater mødes



Forud for Europa-Parlamentsvalget, som finder sted i Danmark den 26. maj, mødes en række spidskandidater mandag aften til debat på Arbejdermuseet i København.

Blandt de deltagende kandidater er Jeppe Kofod (S), Margrete Auken (SF), Morten Løkkegaard (V), Pernille Weiss (K), Morten Helveg Petersen (R), Anders Vistisen (DF) og Rasmus Nordqvist (Å).



Tænketank holder årsmøde



Tænketanken Cevea holder mandag årsmøde i København, hvor tænketankens nye direktør, Per Michael Jespersen, vil fortælle om, hvilke områder der er centrale for et fornyet Cevea.