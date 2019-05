Kvartalsregnskab fra NNIT



Den danske it-virksomhed NNIT kommer tirsdag morgen med regnskab for årets første kvartal. Adm. direktør Per Kogut har på forhånd meldt ud, at regnskabet kommer til at bære præg af tabet af Novo Nordisk som kunde. Derfor er der klare forventninger til, at NNIT har tabt en væsentlig del af af deres overskudsgrad. Analytikere forventer, at overskudsgraden vil falde til omkring 6,3 pct. mod 8,7 pct. i 1. kvartal sidste år. NNIT har på forhånd meldt ud, at forventningerne til årets overskudsgrad er på 8-9 pct.



Rederiet Torm med regnskab



Tankskibsrederiet Torm kommer med regnskab for årets første kvartal. I årsrapporten fra 2018 kunne rederiet melde om, at fremgangen på produkttankmarkedet var slået igennem, hvilket sikrede Torm et overskud i 2018 på 33 mio. dollar mod blot 3 mio. dollar i 2017.



IC Group med regnskab



Den danske modekoncern IC Group kommer med regnskab for 3. kvartal. IC Group har i løbet af det sidste år frasolgt en række af koncernens modebrands.



Halvårsregnskab fra Easyjet



Det britiske flyselskab Easyjet kommer tirsdag med halvårsregnskab. Easyjet-aktien er gennem det sidste år faldet knap 30 pct.