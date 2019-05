Racerkøreren Kevin Magnussen (Haas) satte den sjettebedste tid, da Formel 1-feltet lørdag kørte den sidste træning, inden det senere lørdag går løs i kvalifikationen i Barcelona. Dermed fortsætter danskeren de gode takter fra fredagens to træninger, hvor han satte ottende- og syvendebedste tider. Lewis Hamilton (Mercedes) satte den hurtigste tid, da han kørte banen i Barcelona på 1 minut og 16,568 sekunder. Det var 0,962 sekunder hurtigere end Magnussen. I lørdagens træning var Magnussens teamkollega, Romain Grosjean, en smule hurtigere end danskeren og kørte træningens femtehurtigste omgang. Dermed var begge Haas-racerne hurtigere end de to Red Bull-biler i den tredje træning. Kvalifikationen starter klokken 15. /ritzau/

Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen gav onsdag et løfte om, at Venstre vil bruge sammenlagt 69 mia. kr. på øget velfærd frem mod 2025. Men hvordan når man frem til det beløb, og kan danskerne nu forvente at vågne op til en forvandlet offentlig sektor? Bliv klogere - lyt til andet afsnit af Børsens nye podcast "Til valg med Corydon & Co."