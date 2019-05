Uber punkterer i børsdebutten - falder med 4 pct

Den store amerikanske samkørselstjeneste Uber har fredag kørt sin meget imødesete og omtalte børsnotering af stablen, men den amerikanske kæmpe kører tilsyneladende ind på markedet på noget flade dæk.



Aktien falder nemlig med 4,4 pct. til 43 dollar mod den endelige udbudskurs på 45 dollar. De første handler skete til 42 dollar.



I forvejen er vurderingen af Uber blot faldet og faldet i perioden op til noteringen - især i takt med at den meget mindre amerikanske konkurrent Lyft har set sin kurs falde efter sin notering i marts.



I starten af året talte eksperter og analytikere stadig om en mulig markedsværdi for Uber på 120 mia. dollar, men udbudskursen betød i sidste ende en prissætningen på 82 mia. dollar.



Udbudskursen på 45 dollar var også i bunden af det prisinterval, som Uber markedsførte sine aktier i - på 44 til 50 dollar per aktie.



Konkurrenten Lyft falder fredag med 2,6 pct. til 53,73 dollar. Det er 25 pct. under udbudskursen fra slutningen af marts. Lyfts markedsværdi er på 15,3 mia. dollar.



Uber solgte i forbindelse med noteringen aktier for samlet 8,1 mia. dollar. Uber havde i 2018 et driftsunderskud på 3,04 mia. dollar og en omsætning på 11,3 mia. dollar.



/ritzau/FINANS