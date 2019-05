Mediekæmpe reddet af filmindtægterne

Den amerikanske mediekæmpe Viacom kæmpede i sit andet kvartal med omsætningen uden for USA, men øgede filmindtægter på hjemmemarked trak den anden vej. Samlet endte kvartalet med en bedre indtjening end ventet, mens omsætningen skuffede.



Aktien stiger med 0,5 pct.



Viacom klarede sig gennem perioden med et justeret overskud per aktie på 95 cent, mens omsætningen landede på 2,96 mia. dollar. Analytikerne havde ifølge Bloomberg News regnet med en indtjening per aktie på 80 cent og en omsætning på 3,05 mia. dollar.



Det justerede nettoresultat blev i perioden på 383 mio. dollar mod ventede 324 mio. dollar, mens driftsresultatet, målt på EBITDA, landede på 691 mio. dollar. Her havde Wall Street ventet 615 mio. dollar.



Den lavere end ventede omsætning var påvirket af en negativ udvikling i valutakurserne, hvor den amerikanske dollar er blevet styrket og "makroøkonomisk modvind i Storbritannien", hvor Viacom ejer tv-stationen Channel 5. Det betød et fald i den internationale omsætning på 20 pct., skriver Bloomberg News.



Viacom havde i stedet i perioden held med stærk indtjening fra de to Paramount-film "What Men Want" og "Bumblebee".



- Efterhånden som medielandskabet fortsætter med at segmentere på tværs af prispunkter, har vi tillid til vores strategi, stærke resultater og mulighederne foran os, mens vi positionerer Viacom mod fremtiden, udtaler Bob Bakish, topchef i Viacom, i regnskabet.



/ritzau/FINANS