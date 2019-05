B&O-konkurrent overgår forventningerne i regnskab

Relateret indhold Aktieordbog

Opdateret kl. 22.50 - Den amerikanske producent af trådløse højttalere Sonos stiger i torsdagens amerikanske eftermarked, da selskabet med sit regnskab for andet kvartal har overgået forventningerne.



Aktien i Sonos går op med 2,3 pct. til 10,50 dollar.



Højttalerproducenten fik i sit andet kvartal en omsætning på 210 mio. dollar mod ventede 209 mio. dollar, mens det justerede nettoresultat landede på minus 22 cent per aktie mod konsensus på minus 25 cent, ifølge Bloomberg News.



- Vi opnåede rekordomsætning for andet kvartal med 210 mio. dollar, hvilket repræsenterede en vækst på 13 pct. på årsbasis, og et mindre justeret EBITDA-underskud og nettotab end samme kvartal sidste år, skriver Patrick Spence, topchef i Sonos, i et brev til aktionærerne.



Målt på driften blev underskuddet på 3 mio. dollar mod 15 mio. dollar et år før, mens bundlinjen endte på minus 23 mio. dollar mod et underskud på 34 mio. dollar et år forinden.



Fremgange i salget dækker over et fald i omsætningen på trådløse højttalere fra 85,9 mio. dollar i 2018 til 71,5 mio. dollar i år. Salget af højttalere til hjemmebiografen steg omvendt til 89,0 mio. dollar mod 68,8 mio. dollar, ligesom tilbehør voksede fra 29,0 til 38,5 mio. dollar. Kategorien for accessories og andre varer steg til 11,2 mio. dollar fra 3,0 mio. dollar.



Sonos, der holder fast i sine tidligere forventninger, fortæller i regnskabsmeldingen, at koncernen i næste uge vil rulle Google Assistent ud i sine produkter i USA, herunder de bedstsælgende One- og Beam-modeller.



Prognosen lyder på en omsætning i intervallet 1250 til 1275 mio. dollar og et driftsresultat, EBITDA, på 83 til 88 mio. dollar. Konsensus lyder her, ifølge Bloomberg News, på 1267 mio. dollar for salget og 91 mio. dollar på driften.



Sonos blev børsnoteret den 1. august sidste år i 15,00 dollar, men er siden faldet tilbage. I torsdagens ordinære handel sluttede aktien i 10,26 dollar.



/ritzau/FINANS