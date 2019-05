Den amerikanske designkoncern Tapestry, der gør sig inden for alt fra tøj og håndtasker over sko til juveler og ure, topper i S&P 500-indekset torsdag, da koncernen oplever en solid kursstigning efter et regnskab, som indeholdt et aktietilbagekøb på 1 mia. dollar.



Aktien vinder 8,6 pct., men var tidligere i plus med 10 pct.



Tapestry fik i sit tredje kvartal en omsætning på 1,33 mia. dollar mod ventede 1,34 mia. dollar, mens det justerede overskud landede på 42 cent per aktie mod konsensus på 41 cent, ifølge Bloomberg News.



Det justerede nettoresultat blev i perioden på 122 mio. dollar mod ventede 120 mio. dollar.



Det sammenlignelige salg i Tapestrys to hovedmærker var også med let pil opad. For Coach var der tale om en vækst på 1 pct., præcis som ventet ifølge Consensus Metrix, mens Kate Spade så en tilbagegang på 3,0 pct. mod et spået fald på 3,6 pct.



Det let bedre end ventede regnskab peger ifølge Bloomberg News i retningen af, at det foregående kvartals nedtur med en overraskende nedjustering var en engangsforeteelse. Dengang faldt aktien 14,8 pct.



/ritzau/FINANS