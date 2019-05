Trump har modtaget "smukt" brev fra Xi Jinping

Midt i handelskrigens opblussen har USA's præsident Donald Trump modtaget et - med præsidentens egne ord - "smukt" brev fra Kinas præsident Xi Jinping.



Det skriver Bloomberg News.



De to landes ledere vil derfor muligvis tale sammen over telefonen, oplyser præsidenten.



Donald Trump udløste en krise i handelsforhandlingerne mellem de to lande, da han søndag på Twitter meldte ud, at USA fredag vil indføre forhøjet told fra 10 til 25 pct. på kinesiske importvarer for 200 mia. dollar, ligesom præsidenten truede med 25 pct. told på varer for 325 mia. dollar, der endnu ikke er pålagt told.



Præsidenten mener, at Kina har trukket sig fra løfter, som er blevet givet tidligere i forhandlingerne.



- De forhøjede toldsatser, som vi har planlagt? De skyldes, at de har brudt aftalen, sagde præsidenten på et vælgermøde så sent som onsdag i Panama City i Florida ifølge Reuters.



Kina har i sin tur gennem landets handelsministerium afvist de amerikanske beskyldninger, ligesom landet har truet med at svare igen på nye eller forhøjede toldsatser.



/ritzau/FINANS