Trump Jr. skal besvare spørgsmål om russisk kontakt i Senatet

Den amerikanske præsident Donald Trumps ældste søn, Donald Trump Jr., stævnes af Senatets efterretningsudvalg.



Stævningen skal tvinge Trump Jr. til at besvare spørgsmål i udvalget om sin kontakt med Rusland.



Det oplyser to anonyme kilder fra den amerikanske Kongres til nyhedsbureauet Reuters.



Det er den første kendte stævning af et medlem af præsident Trumps familie, skriver nyhedsbureauet AP.



Det ses som et tegn på, at Senatet fortsætter sin egen efterforskning af russisk indblanding i præsidentvalgkampen i 2016, selv efter at den særlige anklager Robert Muellers Rusland-undersøgelse er afsluttet, skriver AP.



Det er natten til torsdag dansk tid uklart, hvordan Trump Jr. forholder sig til stævningen.



Senatets efterretningsudvalg kræver svar på den forklaring, som Trump Jr. gav Senatets retsudvalg i september 2017. Hans forklaring er siden blevet modsagt af Trumps tidligere advokat Michael Cohen.



Til retsudvalget sagde Trump Jr. dengang om sin involvering i planerne om at bygge et Trump Tower i Moskva:



"Jeg var perifert bekendt med det, men det meste af min viden om det har jeg fået siden," sagde han og nævnte, at det var inden for de seneste måneder og uger.



Cohen har i en forklaring til et udvalg i Repræsentanternes Hus fortalt, at han orienterede medlemmerne af Trump-familien "omkring ti gange" om planerne om et Trump Tower i Moskva.



Han har understreget, at både Trump Jr. og hans søster Ivanka Trump var blandt dem, der blev orienteret om planerne.



Mueller afleverede 22. marts sin længe ventede rapport om Ruslands rolle i USA's præsidentvalg i 2016 til justitsminister William Barr.



Her konkluderede Mueller blandt andet, at Trump Jr. i juni holdt et møde med en russisk advokat. Mødet var i e-mails beskrevet som en del af den russiske regerings bestræbelser på at hjælpe Donald Trump.



/ritzau/