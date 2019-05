Det sker i dag: Stribevis af finansregnskaber

Banker med regnskab



Torsdag præsenterer en række danske pengeinstitutter regnskab for årets tre første måneder.



Det drejer sig om Sparekassen Sjælland-Fyn, Hvidbjerg Bank og Skjern Bank, ligesom Den Jyske Sparekasse også udsender periodemeddelelse for første kvartal af 2019.



Tal for handelsbalancen



Danmarks Statistik kommer torsdag med opgørelse over handels- og betalingsbalancen for marts 2019. I februar var der i alt et overskud på handelsbalancen – eksklusive blandt andet skibe, fly og brændsel – på 6,9 mia. kr. i sæsonkorrigerede tal. Det skyldtes bl.a., at den danske eksport af varer faldt med 4,2 pct., samtidig med at importen faldt med 1,1 pct.



Kvartalsregnskab fra DFDS



Rederi- og transportselskabet DFDS udsender torsdag kvartalsregnskab. Selskabet måtte i starten af maj vinke farvel til kontrakter med det britiske transportministerium, som blev underskrevet for at sikre Storbritannien nok kapacitet til fragt i tilfælde af et brexit.



Sonos med regnskab



Den amerikanske højttalerproducent Sonos, der konkurrerer med danske Bang & Olufsen, kommer torsdag aften med halvårstal efter børsluk.