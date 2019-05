Disney-aktien stiger efter positivt regnskab og stor biografsucces

Andet kvartal bød på en let overraskelse i den positive ende fra verdens største underholdningskoncern Walt Disney Corp., og aktien stiger 2,4 pct. i onsdagens eftermarked.



Underholdningskoncernen kom gennem perioden med et justeret overskud per aktie på 1,61 dollar, mens omsætningen landede på 14,92 mia. dollar. Analytikerne havde ifølge Bloomberg News regnet med en indtjening per aktie på 1,58 dollar og en omsætning på 14,54 mia. dollar.



Regnskabet kommer i kølvandet på et par stærke nyheder fra koncernen i maj. Først slog koncernens nye film, "Avengers: Endgame", indtjeningsrekorden for premiereweekend, og siden vidnede billetsalgene om, at filmens indtjening kravler op ad rekordlisterne.



Fredag meldte selskabet også om et frasalg af 21 regionale sportskanaler i USA for 9,6 mia. dollar. Prisen var godkendt, da salget var under tvang, fordi det var en del af kravet for, at de amerikanske konkurrencemyndigheder ville godkende Disneys overtagelse af aktiverne i 21st Century Fox for 71 mia. dollar.



- Vi er glade for vort andet kvartal og begejstrede over rekordsuccesen for "Avengers: Endgame", som nu er den næstmest indtjenende film nogensinde, og som vil blive streamet eksklusivt på Disney+ fra den 11. december, udtaler Robert Iger, topchef i Disney, i regnskabet.



/ritzau/FINANS