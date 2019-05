USA rammer Iran med nye sanktioner under ophedet strid

USA har onsdag indført en række nye sanktioner mod Iran.



Sanktionerne rammer Irans stål-, aluminium-, kobber- og jernindustri, der er nogle af de vigtigste eksportområder for den iranske økonomi.



USA's præsident, Donald Trump, har annonceret de nye sanktioner, på et tidspunkt hvor spændingerne mellem USA og Iran er taget til.



Iran meddelte tidligt onsdag morgen dansk tid, at landet vil trække sig fra dele af atomaftalen fra 2015. Aftalen betød, at Iran forpligtede sig til kraftigt at begrænse udvinding og berigelse af uran.



Til gengæld blev en lang række internationale sanktioner mod Iran ophævet.



Onsdagens udmelding kom, præcis et år efter at USA's præsident, Donald Trump, valgte at trække USA ud af aftalen.



I forbindelse med indførelsen af nye sanktioner meddeler Trump onsdag, at han ønsker at mødes til forhandlinger ansigt til ansigt med Irans ledere.



Søndag meddelte USA, at man vil sende hangarskibet USS Abraham Lincoln og en tilhørende flådestyrke til Mellemøsten for at sende et "klart og umisforståeligt" signal til Irans præstestyre.



/ritzau/AFP