General Motors høster ros fra Trump for salg af fabrik i Ohio

Den amerikanske bilproducent General Motors (GM) indstillede tidligere i år produktionen på sin fabrik i Ohio, men nu bekræfter koncernen, at den er i forhandlinger med producenten af ellastbiler Workhorse Group, der ønsker at overtage den.



Det skriver Bloomberg News.



Nyheden får ros af den amerikanske præsident Donald Trump, uanset at Workhorse vil ansætte færre medarbejdere, end GM havde på fabrikken. Planen er dog at starte "betydelig" produktion på fabrikken i Lordstown.



- Storartede nyheder for Ohio! Jeg talte netop med Mary Barra, topchef i General Motors, der fortalte mig at, med forbehold for en fagforeningsaftale etc., GM vil sælge deres smukke Lordstown-fabrik til Workhorse, hvor de planlægger at bygge elektriske lastbiler, hed det fra præsidenten på Twitter onsdag.



Donald Trumps tweets afslørede også, at GM vil investere 700 mio. dollar tre andre steder i Ohio og skabe 450 arbejdspladser.



- USA boomer!, lød en del af tilføjelsen i et andet tweet fra Trump.



Trump kritiserede sidste år planerne fra konkurrenten Ford om at reducere produktionen i USA, og de planlagte afskedigelser er da heller ikke ligefrem i tråd med præsidentens mange løfter om at skabe flere fremstillingsjob i USA.



For GM's vedkommende handlede lukningen i Ohio om, at de amerikanske forbruger ikke køber tilstrækkeligt med almindelige personbiler, men i højere grad efterspørger SUV'er og varevogn, som udgjorde 70 pct. af markedet i 2018, skriver Bloomberg News.



/ritzau/FINANS