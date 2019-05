Fejl i it-system: Borgere har fået halv million i befordring

Relateret indhold Tilføj søgeagent Region Syddanmark Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Region Syddanmark

En fejl i et it-system hos Region Syddanmark har betydet, at en række borgere i regionen har fået udbetalt forkerte beløb i befordringsgodtgørelse.



Enkelte har fået udbetalt op mod en halv million kroner, hvor det korrekte beløb var på omkring 500 kroner, skriver regionen i en pressemeddelelse.



- Det er selvfølgelig en fejl, som ikke må ske. Heldigvis har vi hurtigt opdaget fejlen, siger regnskabschef Johan Meyer, Region Syddanmark.



- Vi er gået i gang med at ringe og skrive til de berørte borgere for at bede dem om at betale de udbetalte godtgørelser tilbage, siger han.



Sagen vedrører borgere, der har fået udbetalt befordringsgodtgørelser i forbindelse med transport til sygehusbehandlinger.



Borgere, der har fået udbetalt for meget, er forpligtet til at betale pengene tilbage til regionen, oplyses det.



/ritzau/