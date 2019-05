Det sker i dag: Kvartalsregnskab fra Jyske Bank

Jyske Banks kvartalsregnskab



Jyske Bank kommer som den sidste af de store danske banker onsdag morgen med regnskab for årets første kvartal. Ifølge analytikere forventes det, at den traditionelle bankdrift er negativt påvirket af svære markedsvilkår: Renterne er lave, og danskernes lyst til at låne penge er begrænset. Derfor venter analytikere, at bankens resultater lægger sig i slipstrømmen af landets andre store banker.





Vestas med kvartalsregnskab



Vestas Wind Systems kommer onsdag morgen med regnskab for første kvartal. Analytikere håber, at Vestas som et af de sidste C25-selskaber, der mangler at aflægge regnskab, kan trække C25 indekset op efter en regnskabssæson, der har set regnskabsaktuelle virksomheder få kursklø.





Lundbecks kvartalsregnskab



Den danske medicinalkæmpe Lundbeck kommer med kvartalsregnskab for første kvartal. Det kommer i kølvandet på mandagens opkøb af amerikanske Abide Therapeutics. Et opkøb, der ifølge topchef Deborah Dunsire er første skridt i en ny vækststrategi.





Flere C25-regnskaber



Medicinalselskabet Genmab kommer med regnskab for første kvartal. Det samme gør rengøringskoncernen ISS.



chrk