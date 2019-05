Politiet har sigtet Thomas Borgen og ransaget hans hjem

Breaking news

Thomas Borgen stoppede som topchef i Danske Bank 19. september 2018. Foto: Arkivfoto: Nikolai Linares

Generelt Mathias Hagemann-Nielsen , David Bentow , Johan Christensen og Tor Johannesson Af Thomas Græsbøll Svaneborg Eksklusivt for kunder 7. maj 2019 Kl. 15:50 Danske Banks tidligere topchef, Thomas Borgen, er blevet sigtet personligt i sagen om hvidvask i bankens estiske filial.



Det er Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), der efterforsker sagen, hvor Thomas Borgens private...

