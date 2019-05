Britta Nielsen og søn tager endnu fire uger i fængsel

Britta Nielsen og hendes søn tager endnu fire uger i fængsel. De er gået med til at blive frivilligt forlænget indtil 4. juni.



Det bekræfter Københavns Byret over for Ritzau.



Britta Nielsen er tidligere betroet medarbejder i Socialstyrelsen. Hun og sønnen er sigtet i en sag om underslæb og hæleri for over 100 millioner offentlige kroner.



De har siddet varetægtsfængslet i sagen siden 10. november 2018.



/ritzau/