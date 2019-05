Alle personer, der er mistænkt for at stå bag påskens angreb i Sri Lanka eller på anden måde være involveret, er enten blevet anholdt eller er døde.



Det siger Sri Lankas fungerende politichef, Chandana Wickramaratne.



I en lydoptagelse, der er blevet offentliggjort af forsvarsministeriet, siger politichefen desuden, at sikkerhedsstyrker har konfiskeret materialer, der kunne bruges til at lave bomber til fremtidige angreb.



Mere end 250 mennesker mistede livet i angrebene påskemorgen søndag den 21. april. Her blev flere kirker og hoteller sprængt i luften.



En lang række udlændinge var blandt ofrene - herunder tre danske børn.



De srilankanske myndigheder mener, at angrebene blev udført af de små lokale ekstremistiske islamistiske grupper National Thowfeek Jammath (NTJ) og Jamathei Millatu Ibrahim.



Den militante gruppe Islamisk Stat har taget skylden for angrebet.



