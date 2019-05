Det sker i dag: Pandora kommer med regnskab for første kvartal

Pandora med regnskab



Kl. 07.30 kommer den danske smykkekæmpe Pandora med regnskab for første kvartal. Analytikerne er på forhånd stærkt pessimistiske, hvor især virksomhedens salg fra egne butikker forventes at trække tallene ned. Pandora er i forvejen hårdt presset efter mere end et år med faldende aktiekurser efter en række dårlige regnskaber. Man vil i særlig grad holde øje med, om skrantende salg i Pandoras egne butikker vil tvinge virksomheden til at lukke butikker.





William Demant-regnskab



Høreapparatvirksomheden kommer kl. 8 med regnskab for første kvartal. William Demant kom ud af 2018 med et årsregnskab, der på mange parametre lå en under forventningerne. Siden da har William Demant meldt ud, at man er på trapperne med en stor produktnyhed, der lanceres mod slutningen af første halvår.





Falck med kvartalsregnskab



Redningskoncernen Falck kommer med regnskab for første kvartal. Falck har været i offentlighedens søgelys efter at have misbrugt sin markedsposition til at presse konkurrenten Bios fra Holland ud af det danske marked.





Nykredit-regnskab



Nykredit kommer med regnskab for første kvartal kl. 8.



