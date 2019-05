Det vil være katastrofalt, hvis amerikanerne beslutter sig for at rykke ind med sit militær i det sydamerikanske land Venezuela.



Sådan lyder budskabet mandag fra Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov.



Lavrov har mandag talt med USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, ved et møde i Arktisk Råd i Finland. Det uroplagede Venezuela var det helt store samtaleemne mellem de to udenrigsministre.



Rusland støtter officielt Venezuelas præsident, Nicolás Maduro.



Både USA og en lang række EU-lande - herunder Danmark - støtter derimod oppositionslederen, Juan Guaidó, der har udnævnt sig selv som præsident.



Guaidó mener, ligesom de lande, der støtter ham, at valget i maj, hvor Maduro vandt, var ulovligt og præget af omfattende valgsvindel.



Efter mandagens møde siger Lavrov, at han er sikker på, at Ruslands præsident, Vladimir Putin, og USA's præsident, Donald Trump, vil få endnu en chance for at mødes. De mødtes senest i Helsinki juli 2018.



/ritzau/Reuters