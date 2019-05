Den britiske hertuginde Meghan Markle, der er gift med prins Harry, har mandag født en søn.



Det oplyser parret på dets officielle Instagram-profil.



Offentliggørelsen sker mandag eftermiddag, kort tid efter at britiske medier skrev, at Meghan Markle var gået i fødsel.



Prins Harry siger til nyhedsbureauet AP, at han og Meghan Markle stadig overvejer, hvad drengen skal hedde.



/ritzau/