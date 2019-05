Nordkoreas leder, Kim Jong-un, var selv til stede, da landets militær lørdag testede en række missiler og taktiske præcisionsvåben.



Det meddeler det statslige nyhedsbureau KCNA og bekræfter dermed meldinger fra Sydkorea om flere missilaffyringer over Det Japanske Hav.



Det skriver nyhedsbureauet AP.



Lørdag kunne det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap melde, at sydkoreansk militær havde observeret testaffyringer nær byen Wonsan.



Missilerne fløj angiveligt op til 200 kilometer ud over havet. Det kunne dog ikke siges med sikkerhed, hvor mange missiler der var tale om.



Op ad dagen har KCNA udgivet billeder fra stedet.



Ifølge Kim Dong-yub, der er militærekspert ved det sydkoreanske universitet Kyungnam, er det formentlig kortdistance ballistiske missiler, der er blevet affyret, skriver Reuters.



Hvis det viser sig at være netop disse missiler, kan det være et brud på internationale FN-resolutioner. Men det betyder også, at der nok ikke er tale om langdistanceraketter, der ville udgøre en trussel for USA.



I en erklæring giver den nordkoreanske leder udtryk for, at testen skulle styrke landets muligheder for at kunne forsvare sig.



USA og Nordkorea har igennem længere tid forhandlet om atomnedrustning på Den Koreanske Halvø.



Flere analytikere har tolket testen som Kim Jong-uns måde at sende et signal til USA, efter et topmøde nationerne i februar endte uden en aftale.



Missilaffyringerne lørdag var ifølge nyhedsbureauet Reuters de første af sin slags, siden Nordkorea i november 2017 affyrede et ballistisk missil. Det har USA hele tiden påpeget som et vigtigt element.



Selv om testaffyringerne vækker bekymring i Washington, så er man stadig forhåbningsfuld i forhold til en diplomatisk aftale, lyder det fra det amerikanske udenrigsministerium.



Lørdag tweetede USA's præsident, Donald Trump, at Nordkorea "er klar over landets store økonomiske potentiale og ikke ønsker at afspore processen".



Ifølge amerikanerne gled forhandlingerne af sporet, fordi Nordkorea har krævet omfattende lettelser af økonomiske sanktioner forud for en mindre nedrustning.



Begge landes ledere har dog udtrykt ønske om endnu et topmøde, selv om forhandlingerne i øjeblikket står stille, skriver nyhedsbureauet AFP.



/ritzau/