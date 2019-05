Det sker i dag: Ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank

Forsamling i Jyske Bank

Mandag er der ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank. På dagsordenen for generalforsamlingen er bl.a. et forslag fra bestyrelsen om, at bankens aktiekapital skal nedbringes med 3,4 mio. aktier. Den ekstraordninære generalforsamling afholdes i Silkeborg kl. 10.



Befolkningsrapport

United Nations Population Fund (UNFPA) offentliggør den årlige State of Population Report, der bl.a. beskriver udviklinger og tendenser inden for verdensbefolkningen. Der er royalt islæt ved præsentationen, da Kronprinsesse Mary deltager ved lanceringen, der foregår på Gefion Gymnasium i København.



Møde i Arktisk Råd

Arktisk Råd, der er det forum, der beskæftiger sig med sager af fælles interesse for lande og befolkninger i Arktis, holder møde i Finland. Det er forventet, at både den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, og Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov vil deltage.



Åbent samråd om e-aviser

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) og kulturminister Mette Bock (LA) er i dag kaldt i åbent samråd om indførelse af nulmoms på bl.a. elektronisk leverede aviser. Der er blevet bedt om en redegørelse for, hvilke medier der er omfattet af de nye regler.