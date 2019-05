Glat føre på motorvej E45 førte fredag aften til et stort harmonikasammenstød ved Fårup nord for Randers.



Flere end 20 biler var involveret i uheldet mellem afkørsel 37 og 38, oplyser Nordjyllands Politi, som fik alarmen klokken 18.50.



- Uheldet skyldtes glat føre efter et haglvejr, fortæller vagtchef Per Jørgensen.



- Den forreste bil kører galt, da den rammer autoværnet. De efterfølgende biler kører så galt, da de bremser og vil undvige, men skrider ud på grund af det glatte føre.



Mange af de involverede biler er totalskadet efter uheldet.



Adskillige ambulancer, lægebiler og en helikopter blev sendt til stedet.



- Men heldigvis er ingen kommet alvorligt til skade, men nogle få klager over nakkesmerter, siger vagtchefen.



I forbindelse med uheldet blev motorvejen spærret i begge retninger. Det nordgående spor er dog åbnet igen.



- Der er stadig spærret i sydgående retning, og det vil der være en rum tid endnu, siger Per Jørgensen ved 20-tiden.



/ritzau/