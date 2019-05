Trump bekræfter støtte til Venezuelas folk i telefon med Putin

Under en telefonsamtale mellem præsident Donald Trump og den russiske leder, Vladimir Putin, kom krisen i Venezuela på banen.



Det skriver Trump på Twitter fredag aften dansk tid.



- Havde en lang og meget god samtale med den russiske præsident Putin, lyder det fra Putin på det sociale medie.



I samtalen, der varede halvanden time, diskuterede de to præsidenter blandt andet den kriseprægede situation i Venezuela, der har stået på i flere måneder.



Trumps talskvinde, Sara Sanders, sagde efter mødet, at Trump gjorde det klart, at "USA står sammen med befolkningen i Venezuela", skriver AFP.



Først på året i januar gav Putin sin støtte til den venezuelanske præsident Nicolas Maduro.



- Ruslands præsident udtrykte støtte til Venezuelas legitime myndigheder i konteksten af en indenrigspolitisk krise, der er fremprovokeret udefra, lød meldingen fra Kreml dengang.



Støtten fra Rusland kom på et tidspunkt, hvor flere ledere rundt i verden gav deres støtte til oppositionslederen Juan Guaidó. Han er også formand for landets parlament og udråbte i januar sig selv som Venezuelas præsident.



Også USA, EU og flere store lande i Sydamerika har anerkendt oppositionslederen som præsident.



Ud over Venezuela diskuterede Trump og Putin også blandt andet situationen i Ukraine, Nordkorea og kontrol med atomvåben, skriver Trump på Twitter.



/ritzau/