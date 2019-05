Det sker i dag: Kvartalsregnskab fra Novo

Kvartalsregnskab fra Novo



Den danske medicinalkæmpe Novo Nordisk kommer med regnskab kl. 07:30. Mange investorer og analytikere kommer til at holde øje med, hvor meget fart der har været på Novos forretning trods de modvinde, der udfordrer virksomheden. Særligt et højt prispres på det amerikanske marked udfordrer Novo, der dog presser på med nye produkter, der skal vende modgangen.



Kongetal fra USA



Efter middag lander det amerikanske jobskabelsestal også kendt som kongetallet. Tallet anses som værende en af de vigtigste indikatorer på udviklingen i den amerikanske økonomi. Den amerikanske centralbankdirektør Jerome Powell betonede på onsdagens rentemøde i Federal Reserve, at han ser en sund amerikansk økonomi.



Kvartalsregnskab fra Adidas



Den tyske modegigant Adidas kommer regnskab for årets første kvartal. Regnskabet er med dansk islæt, da Adidas har danske Kasper Rørsted i spidsen som adm. direktør. I april kunne virksomheden meddele, at man har indgået et samarbejde med den amerikanske superstjerne Beyoncé.



Danske arbejdsløshedstal



Dansk Statistik kommer med arbejdsløshedstal for marts måned. Tallene offentliggøres kl. 8.



