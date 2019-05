Det sker i dag: Handelsopdatering fra Carlsberg

Opdatering fra Carlsberg



Den danske ølgigant Carlsberg kommer med handelsopdatering for årets første kvartal. Mange investorer vil givetvis have forhåbninger til et godt regnskab, efter topchef Cees 't Hart i efteråret opjusterede forventningerne til hele året. Carlsberg har dog meddelt, at man forventer et valutasmæk på en halv mia. kr., hvilket i høj grad skyldes en svag kurs på den russiske rubel.





FLSmidths kvartalsregnskab



Efter en række positive regnskaber fra konkurrenter og stigende råvarepriser er der optimisme at spore forud for FLSmidths regnskab for første kvartal. Særligt ordreindgangen inden for mineområdet kommer til at være i fokus.





Coloplast med regnskab



Danske Coloplast kommer med halvårsregnskab. Et af fokuspunkterne for regnskabet bliver ifølge analytikere, hvor meget det har kostet på bundlinjen at øge omsætningen i den danske medikovirksomhed. Coloplast sigter efter at levere en årlig organisk vækst i den høje ende af intervallet på 7-9 pct.





Flere bankregnskaber



I dag kommer der også regnskaber for første kvartal fra bankerne Spar Nord, Banknordik og Nordfyns Bank.



chrk