Op mod 140.000 mennesker er blevet tvunget på flugt, efter at det syriske regime sammen med sine russiske allierede ifølge FN har iværksat en offensiv i provinserne Hama og Idlib i det nordvestlige Syrien.



- Siden februar er over 138.500 kvinder, børn og mænd blevet drevet på flugt fra det nordlige Hama og det sydlige Idlib, siger David Swanson fra FN-nødhjælpsgruppen Ocha.



Idlib var i efteråret beskyttet mod regimets offensiver i kraft af en aftale med regimet.



Men siden den jihadistiske alliance Hayat Tahrir al-Sham, der står opført i Vesten som terrorgruppe, i januar vandt kontrol over området, er angreb blevet stadig optrappet. FN oplyser, at mindst 200 civile er blevet dræbt.



Der bor over tre millioner i regionen, som nu udsættes for tiltagende bombardementer. En ny bølge af granatbombardementer og luftangreb i denne uge var vendt mod skoler og lægecentre, siger Swanson.



- FN er dybt bekymret over den seneste optrapning af den voldelige konflikt, siger han.



Korrespondenter fra det franske nyhedsbureau AFP så intense bombardementer af landsbyen al-Qasabiyah onsdag. Bomber blev kastet ned fra fly, hvorefter der stod grå søjler af røg op fra området.



- De fleste indbyggere i al-Qasabiyah siges at være flygtet til mere sikre landsbyer, siger Swanson.



Køretøjer fyldt op med madrasser, tæpper og endda køleskabe og vaskemaskiner er set køre ud fra landsbyer i det sydlige Idlib.



Ifølge overvågningsgruppen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder, som har base i London, er bombardementerne udført af regimet i de seneste døgn de mest intense, siden Tyrkiet og Rusland indgik en aftale om regionen.



USA rettede tirsdag en indtrængende opfordring til Rusland om at leve op til sine forpligtelser og stoppe en "eskalering".



- Volden må stoppe, siger en talsmand for det amerikanske udenrigsministerium, Morgan Ortagus.



Borgerkrigen i Syrien har kostet over 370.000 mennesker livet. Millioner er blevet tvunget på flugt.



/ritzau/AFP