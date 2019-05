Det sker i dag: Kvartalsregnskab fra Sydbank

Sydbanks kvartalsregnskab



Når Sydbank kommer med regnskab for første kvartal, vil det især være bankens evne til at låne penge ud, der vil have hovedfokus for aktionærerne. I løbet af 2018 faldt udlånsbogen med 5,4 pct., særligt på grund af fortsatte nedskrivninger og nedbringelse af eksponeringen mod landbruget.



Ørsted med regnskab



Den danske energikæmpe Ørsted kommer med kvartalsregnskab for årets første kvartal. Regnskabet kommer dagen efter, Ørsted annoncerede, at virksomheden endegyldigt har besluttet sig for at opføre de enorme havvindmølleparker Changhua 1 og 2a i Taiwan. Selskabet skriver dog, at den endelige investeringsbeslutning ikke får nogen indflydelse på Ørsteds tidligere udmeldte forventninger til regnskabsåret 2019.



GN kvartalsregnskab



Høreapparatsgiganten GN kommer med regnskab for første kvartal. Selskabet opjusterede for nylig sine forventninger på grund af fremgang i headsetdivisionen GN Audio.



Rentemøde i FED



Den amerikanske centralbank Federal Reserve afslutter det rentemøde, der begyndte i går. Det forventes, at der vil blive udsendt en meddelelse, når mødet slutter.