Syv såret og en dræbt efter skud mod menneskeflok i USA

Syv personer er sårede, og en person er død efter skud i Baltimore i USA.



Ifølge nyhedsbureauet AP skød gerningsmanden mod en menneskeflok ved et udendørs fælleskøkken.



Politikommissæren i byen, Michael Harrison, fortæller, at angrebet skete klokken 17 lokal tid i den vestlige del af byen.



Her gik gerningsmanden direkte ind i flokken af mennesker og begyndte at skyde løs i angrebet, som kommissæren kalder "meget tragisk og kujonagtig".



Politiet ved endnu ikke, hvad motivet bag angrebet er.



Den dræbte person var en mand, og han blev fundet ved en kirke tæt på.



Politiet afviser, at skyderiet har noget med religion at gøre.



De syv andre sårede var mænd i alderen 27 til 58 år og en kvinde på 30 år. De er alle bragt til hospitaler i Baltimore.



Politiet leder stadig efter gerningsmanden.



Der blev også fundet patronhylstre ved et andet fælleskøkken i nærheden. Her mener politiet, at hylstrene stammer fra en person, der kan have skudt mod gerningsmanden.



Baltimore har i mange år været en af USA's mest voldelige byer.



Byen er en af USA's fattigste storbyer, og i de to seneste år er der blevet dræbt 300 mennesker i byen.



Baltimore var plaget af byens værste oprør i årtier i 2015, efter at en sort ung mand blev skudt i politiets varetægt.



