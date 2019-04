SAS-strejken fortsætter: Piloter holder møder om konflikten og forhandlingerne

Dansk Pilotforening mødes søndag med deres medlemmer for at orientere dem om, hvordan forhandlingerne med SAS går, og hvordan de skal forholde sig under konflikten.



Lignende møder holdes i Sverige og Norge, mens strejken blandt de 1500 piloter i SAS fortsætter. Forhandlingerne mellem SAS og piloterne brød sammen natten til fredag.



Der er ikke aftalt nye møder mellem parterne.



Ifølge René Arpe, formand for Dansk Pilotforening og SAS Pilot Group, har man intet hørt fra SAS, siden forhandlingerne brød sammen.



Striden handler om arbejdstid og løn. Piloterne har krævet 13-procents lønstigning, men parterne står meget langt fra hinanden.



Tusindvis af rejser er blevet aflyst over weekenden på grund af strejken.



Fredag blev 673 afgange aflyst. Det ramte 72.3000 passagerer, lørdag blev 329 fly aflyst. Det gik ud over 33.912 passagerer.



Søndag er 587 afgange aflyst, og det berører omkring 64.000 passagerer.



I løbet af søndag meddeler SAS, om også mandagens flytrafik bliver berørt af strejken.



- Vi informerer om eventuelle yderligere forstyrrelser i trafikken i løbet af formiddagen, siger SAS-pressechef Freja Annamatz søndag formiddag til TT.



/ritzau/