Flypassagerer udråber Den Lille Havfrue til stor turistfælde

Den Lille Havfrue i København er den femtestørste turistfælde i verden ifølge en rundspørge blandt flypassagerer verden over.



Det skriver det britiske medie The Mirror.



2000 rejsende har deltaget i flyselskabet EasyJets undersøgelse.



De mener, at Mona Lisa, det verdensberømte maleri af Leonardo da Vinci, er den største skuffelse af dem alle.



Det 76 x 60 centimeter store maleri hænger i Louvre-museet i Paris og besøges årligt af millioner af turister.



1200 kilometer derfra finder man Den Lille Havfrue.



Den 106-årige ikoniske skulptur ved Langelinie i København stammer fra H.C. Andersens berømte værk af samme navn og er med en million besøgende om året en af Danmarks allerstørste turistattraktioner.



Det skriver turistorganisationen VisitDenmark.



Ifølge turistorganisationen Wonderful Copenhagen er havfruen især populær blandt kinesiske turister, fordi H.C. Andersen i mange år har været pensum i de kinesiske skoler.



Den Lille Havfrue har gennem tiden været udsat for meget.



I 1964 fik hun savet hovedet af.



20 år senere mistede havfruen den arm, hun støtter sig på, da den i 1984 blev savet af.



Kort tid efter fik hun den igen, da gerningsmændene meldte sig med armen.



I 1998 mistede havfruen hovedet igen, da det en nat blev savet af med en nedstryger.



Fem år senere kom hun igen alvorligt til skade, da ukendte gerningsmænd sprængte hende væk fra hendes vante plads på stenen.



Men Den Lille Havfrue er ikke kun blevet lemlæstet.



Flere gange er hun blevet overhældt med maling, og hun har både haft nissehue, burka og de svenske og norske fodboldlandsholds trøjer på.



I 70'erne holdt hun et banner, hvor der stod: "Ja, og så fik kvinderne ligeløn. Se - det var et rigtigt eventyr".



Den Lille Havfrue blev skabt af skulptøren Edvard Eriksen i 1913 og givet som gave til København af bryggeren Carl Jacobsen.



Da skulpturen fyldte 100 år i 2013, blev det fejret med, at 100 havfruer hoppede i vandet fra en turistbåd og et festfyrværkeri.



Foruden Mona Lisa og Den Lille Havefrue er deltagerne i undersøgelsen mest skuffede over Checkpoint Charlie i Berlin (andenplads), Manneken Pis i Bruxelles (tredjeplads) og Moulin Rouge i Paris (fjerdeplads).



/ritzau/